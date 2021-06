“Talete, Arena e la sua maggioranza votano atti senza conoscerli…”

Viterbo - Comune - Massimo Erbetti (M5s) dopo l'aumento della bolletta idrica deliberato dall'assemblea Ato chiede conto per la decisione

Viterbo – (g.f.) – “Era il 19 novembre 2019 e Tusciaweb in un suo articolo, riferito al consiglio comunale sulla questione Talete, titolava così: “Tutti insieme appassionatamente per l’acqua pubblica”, scriveva così: “…Il sindaco Giovanni Arena è soddisfatto. “Questi sono i consigli comunali che mi piacciono – dice il primo cittadino – …”. A ritornare indietro nell’archivio di Tusciaweb è il consigliere comunale Massimo Erbetti.

Il tema è di forte attualità, l’adeguamento tariffario, approvato dai sindaci in assemblea Ato. Ma nella seduta di oltre un anno e mezzo fa accadde qualcosa di diverso.

“Peccato che nel consiglio comunale in questione – continua Erbetti – fu votato all’unanimità un documento che impegnava il sindaco tra le altre cose a votare contrariamente a ogni ulteriore aumento tariffario, oltre che a proporre un ritorno alle tariffe ante aumento di gennaio 2019, qualora il mutuo perequativo di 35 milioni di euro non venga concesso entro il 31 dicembre 2020”.

La situazione pare cambiata. “Oggi scopriamo sempre per bocca del sindaco che non si può votare contro gli aumenti: “Non è così semplice – ha scritto Arena rispondendo a un cittadino su Facebook che gli chiedeva chiarimenti – eravamo obbligati a votare questo piccolo aumento, altrimenti l’avrebbe fatto Arera (l’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), commissariando di fatto i sindaci che non avrebbero più potuto accedere a finanziamenti. Inoltre sono necessari investimenti perché la rete idrica è una gruviera”.

Qualcosa non torna a Erbetti: “Se così è e se non si può votare contrariamente all’ aumento delle tariffe, perché il sindaco e la sua maggioranza votarono favorevolmente al mio ordine del giorno che lo impegnava a dire no a qualsiasi aumento? Non sapeva che era obbligato a farlo? Possibile che il maggior azionista di Talete non conosca le regole? E se non le conosce, quante a quali altre cose non sa di Talete?

Chi dovrebbe vigilare sui beni pubblici è tenuto ad agire come un buon padre di famiglia e dovrebbe essere a conoscenza delle regole e invece il sindaco Arena (e la sua maggioranza) votano atti non sapendo cosa votano, o ancora peggio, ma spero non sia così, lo sanno, ma è meglio far bella figura dicendo: “questi sono i consigli comunali che mi piacciono”, magari qualcuno ci crede”.

2 giugno, 2021