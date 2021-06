Corpus Domini a Santa Maria in Castello

Tarquinia - Domenica 6 giugno, alle ore 10,30

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – In occasione della Solennità del Corpus Domini a Tarquinia rivive anche quest’anno la tradizione dell’infiorata.

Le misure contro gli assembramenti impediscono di svolgere la processione eucaristica, che ha sempre segnato uno degli appuntamenti religiosi più importanti e intensi nella vita della Città ma quest’anno è stato scelto un luogo di grande significato e particolarmente suggestivo per svolgere, in forma ridotta ma non meno intensa e partecipata, la celebrazione della festa religiosa.

Domenica 6 giugno, alle ore 10,30, il vescovo Gianrico Ruzza presiederà la celebrazione eucaristica nella Chiesa di Santa Maria in Castello, nell’anno che ne celebra i 900 anni dalla fondazione.

Il canto liturgico sarà eseguito dalla Cappella Musicale del Duomo di Tarquinia; all’organo, il maestro Luca Purchiaroni.

Nel magnifico scenario della piazza antistante sarà allestito, grazie al contributo del Comune di Tarquinia e al lavoro dei giovani delle varie parrocchie della Città coinvolti nell’iniziativa un grande tappeto floreale. Al termine della messa, dal sagrato, verrà impartita la benedizione alla Città. I fedeli potranno accedere in Chiesa nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale in vigore e nel limite dei posti disponibili.

Diocesi di Civitavecchia Tarquinia -Duomo di Tarquinia

4 giugno, 2021