In taxi con un chilo di cocaina nascosta nella borsa a tracolla, arrestato 26enne

Milano - Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio

Condividi la notizia:











Milano – Si trovava a bordo di un taxi con un panetto di cocaina da un chilo nella borsa a tracolla. La polizia ha arrestato un 26enne milanese per detenzione ai fini di spaccio.

Polizia

Ne dà notizia la stessa questura di Milano. Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Milano erano impegnati in una serie di servizi di osservazione nel quartiere Baggio, in particolar modo in via Creta, quando hanno visto arrivare un taxi con a bordo, oltre al conducente, un giovane cliente.

In ragione dell’esperienza maturata su strada e della conoscenza del territorio, l’arrivo del taxi in quella zona è risultato immediatamente sospetto ai poliziotti in servizio, che hanno così decidere di procedere al controllo del cliente a bordo. Gli agenti hanno notato che il ragazzo, un giovane di 26 anni di Paderno Dugano, a 30 chilometri di distanza, era in pieno stato di agitazione emotiva.

Il ragazzo ha raccontato agli agenti che si trovava in quella zona perché un cittadino marocchino causalmente incontrto sotto casa gli aveva chiesto di recarsi proprio in via Creta senza fornire alcune spiegazioni. La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività finalizzate alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti nella periferia di Milano, ha arrestato un 26enne milanese per detenzione ai fini di spaccio di droga.

I successivi controlli dei poliziotti hanno permesso di accertare la presenza di un panetto di cocaina da un chilo nascosto nella borsa a tracolla del 26enne. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno anche rinvenuto 2mila euro in contanti e tre telefonini. Il giovane è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Condividi la notizia:











16 giugno, 2021