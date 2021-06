Telefonata a sorpresa di Berlusconi durante l’incontro di Tajani coi sindaci

Bolsena - L'ex premier: "È il momento di rendere più competitivo il nostro paese"

Bolsena – Riceviamo e pubblichiamo – Ieri mattina Antonio Tajani ha incontrato, insieme al sottosegretario Francesco Battistoni, i sindaci e i vicesindaci di Forza Italia della provincia di Viterbo.

Durante l’incontro, avvenuto a Bolsena, a cui erano presenti circa 30 amministratori locali, si è parlato di riforma del fisco e di radicamento sul territorio, anche in vista delle prossime amministrative.

Durante l’incontro è arrivata la telefonata di Silvio Berlusconi, che ha voluto parlare con tutti i sindaci singolarmente per dare un messaggio di vicinanza al territorio.

“Questo è il momento di riformare il fisco anche per rendere il nostro paese più competitivo e di investire le risorse che faticosamente siamo riusciti a ottenere col Recovery fund in infrastrutture e riforme strutturali”, ha detto poi in vivavoce a tutti gli amministratori locali presenti.

Al termine dell’incontro, il presidente Antonio Tajani ed il senatore Francesco Battistoni, hanno visitato alcune aziende del luogo, i maggiori punti d’interesse di Bolsena e partecipato all’evento inaugurale della Festa delle ortensie.

19 giugno, 2021