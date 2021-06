Il Tennis club Viterbo sbanca l’Eur e vola in serie C

Sport - Tennis - La finale promozione termina 4-0 a favore dei viterbesi

Roma – Chiudono imbattuti il campionato i ragazzi della D1 del Tennis club Viterbo.

Nella finale promozione disputata al Ct Eur i viterbesi non perdono neanche un incontro, 4-0 e serie C conquistata.

Impossibile immaginare un epilogo migliore per la squadra sponsorizzata da To be Rent e Banca Lazio nord e composta da Fausto Barili, Marco Calandrelli, Francesco Marziali, Fabio De Santi, Andrea Lisi, Swen Bodiou e Gianmaria Raccio che chiudono una stagione da incorniciare.

Numeroso il pubblico presente al circolo dell’Eur per assistere agli incontri, molti quelli partiti da Viterbo al seguito della squadra per una sfida che si è rivelata sentita e con animi accesi dalla parte romana.

In campo non c’è mai stata partita, sin dai primi 2 singolari è emersa la netta superiorità dei giocatori viterbesi con Marco Calandrelli che liquidava Listone 6/1 6/1 e Fausto Barili che portava il secondo punto di giornata battendo Peroni 6/1 6/1.

Nel terzo singolare Francesco Marziali consegnava il 3-0 a Viterbo ( 6/1 6/2 su Cortellesi) , è poi Fabio De Santi a chiudere la sfida , vittoria 6/1 al terzo set su Rondinara e serie C conquistata senza dover disputare neanche i doppi.

Grande soddisfazione per il circolo viterbese per la vittoria del campionato , ma soprattutto per la bella unione che si è creata tra i più giovani della squadra e i giocatori over, è questo il vero segreto dei successi dei club e il merito è dei ragazzi e della maestra Anna Floris che li ha allenati durante l’anno e ha contribuito a cementare un bel gruppo unito, preparato e molto affiatato.

Il prossimo anno quindi, oltre alla squadra maschile di B2 reduce dalla recente salvezza in campionato, il circolo del presidente Barili avrà anche una squadra impegnata in serie C confermandosi ancora una volta tra i circoli più competitivi.

21 giugno, 2021