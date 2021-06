Sport - Il giovane tennista incoronato vincitore a Londra

Condividi la notizia:











Matteo Berrettini – tennista romano

Londra – Matteo Berrettini conquista il torneo del Queen’s, a Londra.

In finale, il tennista romano ha battuto il britannico Cameron Norrie in tre set con il punteggio 6-4, 6-7(5/7), 6-3. Primo vincitore all’esordio nel Queen’s dai tempi di Becker, nel 1985.

“Pensare al mio nome e al suo accostati è incredibile. Ho realizzato un sogno che avevo da bambino, questo torneo lo guardavo da piccolo in tv. Partita dura, ringrazio tutti. Norrie bravissimo, sono sicuro che il suo primo trofeo in carriera arriverà a breve”, ha detto il tennista romano.

Il giovane talento italiano è stato incoronato vincitore. Per l’azzurro è anche la prima vittoria in un 500 e quinto titolo in carriera. Dopo il match, Berrettini ha aggiunto: “Non voglio offendere gli altri trofei, ma questo è il più bello”.

Condividi la notizia:











20 giugno, 2021