Coronavirus - D'Amato, assessore regione Lazio alla Sanitàà avverte in vista della partita per gli Europei Inghilterra - Ucraina

Roma – “I tifosi inglesi rispettino la quarantena”. L’assessore regionale alla Salute della regione Lazio Alessio D’Amato avverte, in vista della partita di calcio per gli Europei, Inghilterra – Ucraina che si gioca a Roma.

Un invito alla massima attenzione per il Coronavirus, in particolare per la variante Delta. “È in vigore l’ordinanza per la quarantena di cinque giorni per chi proviene dalla Gran Bretagna e va rispettata”.

30 giugno, 2021