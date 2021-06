Tir carico di patate e cocaina, definitivi 8 anni al camionista

Grotte di Castro - Confermata dalla cassazione la condanna d'appello - Erano 10 anni in primo grado

Grotte di Castro – (sil.co.) – Tir carico di patate e cocaina, definitiva la condanna a 8 anni di reclusione e 18mila euro di multa del camionista pugliese arrestato l’8 febbraio 2019 a Grotte di Castro con 46 chili e 210 grammi di droga nascosta in un carico di tuberi. Con lo sconto di un terzo della pena del rito abbreviato.

Suddiviso in 39 panetti, pari a 207.172 dosi medie singole, lo stupefacente era occultato in un doppio fondo ricavato in un comparto del vano di custodia della ruota di scorta, sul lato destro del rimorchio.

Il 26 luglio di due anni fa Angelo Carmelo Flora – 67 anni, incensurato, di Ostuni – era stato condannato a 10 anni e 20mila euro di multa in primo grado dal gip Francesco Rigato, che gli aveva inflitto 12 mesi più di quanto chiesto dal pm Franco Pacifici. Sentenza parzialmente riformata a otto anni di reclusione in appello il 19 luglio 2020, ora riconfermati dalla cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato.

L’imputato è stato arrestato dalla guardia di finanza che stava indagando su un presunto traffico internazionale di cocaina.

Le fiamme gialle hanno intercettato e seguito il tir sospetto al suo ingresso in Italia proveniente dall’Olanda. Il mezzo è stato poi bloccato e perquisito una volta giunto nel Viterbese, non appena scaricate le patate da seme al consorzio Ccorav, che raggruppa i produttori della zona.

Secondo i difensori, che avevano chiesto il rito abbreviato condizionato a una perizia sul traffico telefonico del cellulare dell’imputato: “Il camionista non sapeva della cocaina nascosta nel carico di patate”.

Ora che la condanna è diventata definitiva il 67enne, data l’entità della pena, dovrà tornare in carcere, dopo avere trascorso a suo tempo tre mesi a Mammagialla e avere ottenuto gli arresti domiciliari.

15 giugno, 2021