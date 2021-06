Tiro a volo, Grazini e Rossi campioni europei nel trap misto

Sport - In Croazia brillano il carabiniere di Viterbo e la poliziotta di Crevalcore

Sport – Tiro a volo – Valerio Grazini

Osijek – Jessica Rossi e Valerio Grazini campioni europei del Mixed Team di Fossa olimpica.

La poliziotta di Crevalcore e il carabiniere di Viterbo sono stati i migliori delle qualificazioni, chiuse con il punteggio di 145/150, e nel duello per l’oro e l’argento hanno affrontato la coppia britannica formata da Charlotte Holland e Matthew John Coward-Holley.

Dopo qualche esitazione nell’avvio della corsa alla vetta del podio, gli italiani hanno recuperato il ritmo senza permettere agli avversari di allontanarsi troppo e pronti ad approfittare delle loro distrazioni. Così è stato e nel rush finale Jessica e Valerio hanno colto l’occasione di raggiungere e superare gli inglesi, chiudendo con lo score di 41/50 a 39/50.

“E’ stata faticosa ma alla fine ce l’abbiamo fatto a far risuonare l’Inno di Mameli – ha commentato sorridente Grazini -. La gara è stata tiratissima e con molti avversari forti, ma sia io sia Jessica (Rossi ndr) ce l’abbiamo messa tutta ed abbiamo chiuso le qualificazioni in testa. La finale per l’oro non è stata da meno, basti pensare che ieri Coward-Holley si è diplomato Campione Europeo. E’ iniziata in salita, ma con il time out chiamato da Albano (Pera, ndr) abbiamo ripreso la concentrazione e abbiamo tirato dritto fino alla fine. Non è così scontato. Queste finali sono un po’ farlocche. Sono davvero contento, dopo la medaglia di legno di ieri nell’individuale, questo bell’oro ci stava proprio bene. Una soddisfazione che voglio condividere con Albano (Pera, ndr) e con il Gruppo Sportivo dell’Arma dei Carabinieri, sempre al mio fianco in ogni giorno”.

5 giugno, 2021