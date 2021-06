Viterbo - Dedicata a Daniele Catalani, si terrà in forma "virtuale" il 2 luglio

Torna la camminata Airi onlus

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Anche questo anno torna la camminata Airi onlus.

Sabato 19 e domenica 27 giugno in piazza dei Caduti (fronte Almadiani) e sabato 26 giugno in piazza della Repubblica, torna lo stand della Associazione italiana ricerca istiocistosi onlus per il ritiro della nuova maglia e la donazione.

Quest’anno la camminata è dedicata al nostro amico Daniele Catalani e si terrà in forma virtuale il 2 luglio, tutte le foto inviate saranno pubblicate in un video ricordo.

Un grazie a Bruno Buzzi, al team Walk4Life e a tutti i nostri sostenitori che aspettiamo anche quest’anno numerosi.

Claudio Pagliarello

18 giugno, 2021