Torna il mercatino in via dei Coralli

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione ha approvato la nuova pianificazione dei mercati estivi che si tengono come di consueto a Montalto Marina, in esecuzione alle linee guida delle misure di contenimento del Covid-19 imposte dal governo.

“Dopo l’apertura del mercato serale giornaliero in via Arbea – spiega l’assessore al Commercio Giovanni Corona – da giovedì 17 giugno prenderà il via anche il tradizionale mercatino di artigianato e hobbisti in via dei Coralli, ogni giovedì e venerdì della settimana dalle 17 alle 24 fino al 10 settembre. Sarà l’occasione dunque, passeggiando tra i banchi di qualità, per allietare le passeggiate estive a Montalto marina”.

16 giugno, 2021