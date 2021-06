Torna il premio Etrusco, tra gli ospiti Cristiano Lucarelli

Sport - Calcio - A ricevere l'efebo saranno gli allenatori della provincia che hanno vinto il campionato

Viterbo – Dopo un anno di assenza, torna il premio Etrusco.

Il gruppo provinciale Aiac di Viterbo ha voluto lanciare un forte segnale di ripresa tornando ad organizzare la tradizionale kermesse di fine stagione dedicata al movimento allenatori della provincia.

Un’edizione, la numero 38, con grandi sorprese ed ospiti di primissimo piano. L’appuntamento è per lunedì 7 giugno a partire dalle 17,30 nella sala Conferenze del complesso parrocchiale dei Santi Valentino ed Ilario, in Piazza don A. Marini nel quartiere di Villanova a Viterbo.

A presentare la serata sarà Alessio Fratini, coadiuvato da Fabrizio Ercolani. L’ambito efebo bronzeo denominato “Ombra della Sera” sarà consegnato agli allenatori che hanno vinto i campionati di loro competenza nelle stagioni 2019-2020 e 2020-2021 e contestualmente verranno assegnati due premi alla carriera.

A impreziosire la serata tanti ospiti d’eccezione. Sarà presente Cristiano Lucarelli che con la sua Ternana quest’anno ha stravinto il girone C di serie C, trionfando anche nella Supercoppa. Con lui sarà presente il suo secondo Alessandro Conticchio, viterbese doc. Al tavolo d’onore anche Fabrizio Tafani, quest’anno preparatore atletico della Fiorentina e attuale referente della parte atletica del gruppo Aiac Viterbo. Con lui Mauro Lucarini, vicepresidente del Perugia e Giuliano Ragonesi, per decenni colonna portante dell’Associazione allenatori.

“Sarà una grande giornata di sport con tantissimi ospiti che impreziosiranno la serata – afferma Otello Settimi, presidente del gruppo Aiac Viterbo -. Con il nuovo consiglio direttivo abbiamo fortemente voluto proporre il premio Etrusco, fiore all’occhiello della nostra provincia, per dare un forte segnale di speranza. Lo sport e in particolare il calcio sono vivi, come è viva la passione dei nostri allenatori pronti ad insegnare dapprima i valori e poi le nozioni tecnico-tattiche a tutti i calciatori della provincia. Per il nostro gruppo è un onore organizzare per la trentottesima volta il Premio etrusco che è divenuta una delle manifestazioni sportive più attese della provincia. Proprio per questo è mia premura ringraziare le istituzioni e tutti gli sponsor che permettono la realizzazione della rassegna”.

L’elenco dei premiati:

Giuseppe Fleri – Under 15 Corneto Tarquinia

Alessio Distefano – Seconda categoria – Vicus Ronciglione

Andrea Capotosto – Prima Categoria – Fulgur Tuscania

David D’Antoni- Serie D – girone G – Monterosi Fc

Premio alla carriera: Roberto Paradisi e Giuseppe Poleggi

1 giugno, 2021