Trading online: tutti i vantaggi di investire sui mercati finanziari con le app

Economia - Alcuni suggerimenti per la scelta più conveniente

Viterbo – – Il trading online è una pratica sempre più diffusa in Italia e sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di piccoli investitori, che si stanno quindi affiancando agli investitori istituzionali ed agli investitori privati con ingenti capitali. Il successo del trading è da ascrivere a numerosi fattori, tra cui la possibilità di gestire le operazioni finanziarie interamente online, senza doversi presentare fisicamente nella filiale di una società finanziaria.

Trading online

Inizialmente le piattaforme di trading erano ottimizzate per l’utilizzo tramite pc desktop, mentre al giorno d’oggi la maggior parte dei broker attivi in Italia dispone di applicazioni per smartphone e tablet compatibili con iOS e Android. È infatti in costante crescita il numero dei traders che cerca la migliore app di trading con cui operare sui mercati finanziari, tenendo in considerazione le proprie strategie di investimento. Mettere a confronto le diverse app per il trading online è necessario per evidenziare i punti di forza e di debolezza di ciascuna di esse e per fare una scelta consapevole al momento dell’apertura di un conto di investimento.

App per il trading online: alcuni suggerimenti

In Italia diverse società finanziarie possono vantare di aver ricevuto l’autorizzazione della Consob. Queste stesse società finanziarie hanno sviluppato delle piattaforme per il trading accessibili sia da pc desktop che da smartphone e tablet, installando nel secondo caso le specifiche applicazioni.

Una delle app per il trading digitale più richieste è quella del broker online eToro, conosciuto per le sue commissioni ridotte, per la vasta scelta di assets e per la funzione CopyTrader. Con questa funzione il broker ha introdotto il cosiddetto social trading, consentendo ai traders esperti di diventare dei punti di riferimento per i nuovi clienti attraverso la condivisione dei movimenti finanziari.

Un’altra app molto scaricata è quella della società finanziaria Libertex. Questa applicazione dà la possibilità agli investitori di fare trading con i CFD, potendo così fare compravendita di qualunque tipologia di assets, dalle materie prime alle azioni. L’interfaccia grafica è molto intuitiva, il che rende il trading più semplice anche per i nuovi clienti senza alcuna esperienza pregressa.

Anche il broker Plus 500 entra con la sua app nella classifica delle piattaforme di trading mobile più scaricate in Italia. Questa società finanziaria è riuscita a conquistare una fetta del mercato proponendo ai suoi clienti degli spread bassi e mettendo a disposizione dei traders molti strumenti per ottimizzare la gestione delle operazioni.

Come ridurre il rischio del trading digitale con le app di trading

Il trading online rappresenta una forma di investimento con una componente di rischio. Nessuna operazione finanziaria è esente da rischio, l’entità di quest’ultimo dipende però dalla tipologia di asset su cui si decide di investire, dalla modalità di investimento ed anche dagli strumenti finanziari che si sceglie di sfruttare.

E’ sufficiente studiare un po’ i mercati finanziari leggendo il materiale per la formazione reso disponibile da alcune app per il trading online per rendersi conto che alcuni assets e strumenti finanziari sono notevolmente più rischiosi rispetto ad altri. Si pensi ad esempio al confronto tra le obbligazioni e le azioni: le obbligazioni sono un investimento a basso rischio e con rendimento ridotto, mentre i titoli azionari sono un investimento con rischio medio-alto e con potenziali profitti più elevati. I traders potrebbero anche scegliere di operare con assets speculativi, ad esempio alcune nuove criptomonete interessate da ampie oscillazioni di prezzo nel breve periodo e senza un progetto solido alla base che possa garantire il loro valore di mercato.

Coloro che si stanno avvicinando al mondo degli investimenti dovrebbero studiare per capire come ridurre il rischio del trading online. La prima soluzione è evitare la leva finanziaria, la quale dovrebbe essere utilizzata solo dai traders esperti. Un altro consiglio è differenziare il portafoglio, acquistando assets appartenenti a settori differenti. Le app di trading di cui si è parlato in precedenza danno la possibilità di differenziare, offrendo ai loro clienti un’ampia scelta di assets acquistabili in pochi secondi.

Informazione pubblicitaria

27 giugno, 2021