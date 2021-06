Il tribunale ordina ad Astrazeneca di consegnare 50 milioni di dosi all’Ue entro il 27 settembre

Bruxelles - È iniziata la battaglia legale tra l'Europa e il colosso farmaceutico anglosvedese

Bruxelles – Continua la battaglia legale tra l’Unione europea e Astrazeneca sui vaccini. Nella giornata di oggi, il tribunale di primo grado di Bruxelles ha ordinato al colosso farmaceutico anglosvedese di consegnare urgentemente 50 milioni di dosi di vaccino entro il 27 settembre.

Coronavirus – Vaccino Astrazeneca

L’Europa ha infatti accusato il colosso farmaceutico anglosvedese di inadempienze del contratto in merito alla consegna dei vaccini anti-Covid-19 e aveva annunciato di intraprendere un’azione legale. “Oggi – si legge in un comunicato stampa della Commissione europea -, il tribunale di primo grado di Bruxelles ha deciso di concedere misure cautelari nel caso avviato contro Astrazeneca dalla Commissione europea e dai 27 stati membri dell’Ue”.

Le 50 milioni di dosi che il tribunale di Bruxelles ha ordinato ad Astrazeneca di consegnare all’Europa entro il 27 settembre 2021 dovranno seguire un programma vincolante. 15 milioni di dosi dovranno essere consegnate ente il 29 luglio, altre 20 entro il 23 agosto e le restanti 15 entro il 27 settembre. Nel caso in cui non dovesse rispettare le scadenze, Astrazeneca dovrà pagare una penale di 10 euro per ogni dose non erogata.

“La decisione del giudice sulle misure cautelari richieste si basa sul fatto che Astrazeneca ha commesso una grave violazione dei suoi obblighi contrattuali con l’Ue – continua il comunicato della Commissione europea -. La corte ha ritenuto inoltre che Astrazeneca avrebbe dovuto dispiegare tutti i suoi sforzi per consegnare i vaccini entro il calendario concordato, compresi i siti di produzione britannici esplicitamente menzionati nel contratto, soprattutto visti i grandi ritardi nelle consegne verso l’Ue”.

La presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen ha commentato la decisione del tribunale di primo grado di Bruxelles. “Questa decisione conferma la posizione della Commissione: Astrazeneca non ha mantenuto gli impegni assunti nel contratto. È bello vedere che un giudice indipendente lo conferma. Ciò dimostra che la nostra campagna di vaccinazione europea non si limita a garantire i nostri cittadini giorno dopo giorno. Dimostra anche che è stato fondato su una solida base giuridica”.

18 giugno, 2021