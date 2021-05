“Trincerarsi dietro le deleghe non esime l’amministrazione dall’impegno verso i cittadini”

Anche tu redattore - Marco Piazza risponde a Micci sul degrado di Roccalvecce

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ci deve essere un grande equivoco. Forse l’errata impressione che tutti gli abitanti di Roccalvecce siano degli sprovveduti o scesi dall’albero deve aver confuso qualcuno.

Strada dissestata a Roccalvecce

Non siamo nati ieri oppure non siamo proprio tutti minores vittime di soggezione davanti ai majores che tutto possono e che nulla devono giustificare, anche innanzi alle proprie negligenze, solo per avere il privilegio di essere finiti dietro una scrivania.

Il fatto che spesso ci si trinceri dietro legittime precisazioni come le “deleghe” non deve esimere l’amministrazione pubblica dall’impegno nei confronti dei cittadini che richiedono un servizio efficiente. Sicuramente in questo mondo qualcuno sarà responsabile di qualcosa e se a quel “qualcosa” corrisponde un “delegato” basta sostituire il nome corretto di quel delegato ed esigerne la responsabilità, senza dover per questo essere banalmente liquidato come un vittimistico ad personam.

Vorrei però a questo punto sapere – perché sapere è legittimo – chi sia il “delegato”, responsabile, riferimento ultimo delle istituzioni, o che dir si voglia al quale potere esortare la risoluzione di problemi a Roccalvecce di indecenza e incolumità cittadina provocato da strade dissestate e inagibili, oppure quello del decoro del mantenimento del cimitero, così come della pulizia e dell’igiene, del verde pubblico e ancora della raccolta della spazzatura che a qui paghiamo da contratto come raccolta porta a porta ma che in realtà viene effettuata – con tacito accordo informale – consegnandola noi cittadini in un luogo di raccolta comune per agevolare operatori ecologici che altrimenti non effettuerebbero affatto il servizio.

Ecco, a tutto questo qualcuno dovrà pur rispondere con il proprio volto altrimenti l’inevitabile indirizzo di colpe generico all’amministrazione comunale di Viterbo sarebbe solo un ennesimo, inutile ed estenuante piove, governo ladro, ovvero un comodo alibi per chi non fa nulla e non sarebbe nemmeno giusto nei confronti di quegli amministratori che magari invece lavorano con impegno e responsabilità per il bene collettivo.

Marco Piazza

1 giugno, 2021