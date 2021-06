Trovato il cadavere di un uomo in una valigia lasciata in strada

Roma - Ad allertare la polizia è stato un passante che ha notato delle tracce di sangue

Roma – Macabra scoperta nel quartiere romano di Pietralata. Il cadavere di un uomo è stato trovato all’interno di una valigia abbandonata per strada.

Polizia

È successo nella mattina di oggi, sabato 5 giugno. Un passante stava camminando intorno alle 7 e mezza quando ha notato sulla strada una valigia sporca di sangue. Ha avvertito la polizia, che ha appurato la presenza di un cadavere all’interno.

Come riporta Rai News, gli agenti hanno seguito le tracce di sangue lasciate in strada dalla valigia e sono arrivati davanti il portone di un’abitazione. Li, sempre secondo quanto scrive Rai News, avrebbero trovato una donna che avrebbe ammesso che il compagno era morto alcuni giorni prima in casa e che lei avrebbe cercato di disfarsi del cadavere mettendolo nella valigia.

La donna avrebbe raccontato di aver trovato il compagno morto in casa, di aver cercato di rianimarlo con un massaggio cardiaco ma che ormai non c’era nulla che potesse fare. Sembrerebbe al momento che non ci siano segni di violenza sul cadavere.

Sono in corso le indagini.

5 giugno, 2021