Trovato un cadavere nella pineta, aveva una ferita alla testa

Genova - Gli inquirenti hanno sequestrato le telecamere di videosorveglianza della zona

Genova – Un uomo è stato trovato morto all’interno della pineta di Arenzano, nella città metropolitana di Genova. La vittima aveva una ferita alla testa.

Carabinieri

A riportare la vicenda è La Stampa. Secondo quanto scrive il quotidiano, l’uomo aveva partecipato ieri sera ad una festa insieme ad alcuni amici. Il cadavere aveva con sé documenti, cellulare e i soldi. A trovare l’uomo, questa mattina, è stato il guardiano della pineta.

Gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi. La ferita alla testa, infatti, potrebbe essere compatibile sia con una caduta accidentale ma potrebbe anche essere stata causata da un’altra persona. Per questo motivo, il pm che segue il caso ha disposto l’autopsia della salma in modo da capire cosa sia successo all’uomo.

Gli inquirenti hanno inoltre sequestrato le telecamere di videosorveglianza della zona, per vedere se hanno filmato qualcosa che possa aiutarli a ricostruire quanto successo.

19 giugno, 2021