Trovato con un etto di cocaina in macchina

Montalto di Castro - Carabinieri - Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Trovato con un etto di cocaina, arrestato.

I carabinieri della stazione di Montalto di Castro insieme ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tuscania, durante i controlli alla circolazione stradale finalizzati a reprimere lo spaccio di droga sul litorale – visto ormai l’ingresso nella stagione estiva – hanno fermato un auto sospetta guidata da un uomo di origini marocchine.

“L’uomo – si legge nella nota dell’Arma – alla vista dei carabinieri ha cercato di dissimulare il suo atteggiamento. Una volta controllati i documenti i militari hanno approfondito il controllo perquisendo l’ auto, visto che il conducente dava forti segni di disagio. E in effetti i carabinieri hanno trovato occultato nel cruscotto un sasso di cocaina pura del peso di 100 grammi“.

La successiva perquisizione domiciliare ha fatto trovare a casa il materiale per confezionare le dosi e pesarle.

L’uomo è stato quindi dichiarato in arresto per detenzione ai fini si spaccio di stupefacenti e posto in regime di detenzione domiciliare.

Condividi la notizia:











17 giugno, 2021