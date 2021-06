Turista precipita da una scarpata e perde la vita

Lipari - Sembrerebbe che stesse scattando una foto da un punto panoramico dell'isola

Condividi la notizia:











Lipari – Tragedia nel pomeriggio a Lipari. Un turista è precipitato da una scarpata e ha perso la vita.

Isola di Lipari

La vittima è precipitata da una scarpata dell’Osservatorio, uno dei posti più panoramici dell’isola. È probabile infatti che si fosse recato in quel posto per scattare delle foto. Sembrerebbe però che il turista abbia poi perso l’equilibrio, rotolando giù per circa cento metri.

A lanciare l’allarme sarebbero stati sarebbero stati alcuni turisti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che sono riusciti a recuperare il corpo della vittima dopo circa due ore di operazione per via del territorio impervio.

Condividi la notizia:











25 giugno, 2021