Tuscania volley, l’under 15 maschile è vicecampione del Lazio

Sport -Pallavolo - Il general manager Alessandro Cappelli: "Ora andiamo a confrontarci con la fase successiva che ci vedrà affrontare Marche e Sardegna"

Tuscania – Storico risultato per l’under 15 maschile del Tuscania volley che al termine della due giorni dedicata alle final four regionali al PalaFonte di Roma ottiene un meritatissimo secondo posto.

Dopo aver superato sabato in semifinale per 3-1 Sempione Roma 7, i ragazzi di Victor Perez Moreno devono purtroppo arrendersi in finale (0-3) a Kk Eur Roma, laureandosi così vicecampioni del Lazio.

“Bravissimi i nostri ragazzi della under 15 che dopo essersi meritatamente conquistati la finale regionale, l’hanno poi persa contro la forte formazione del Kk Eur di Roma – afferma Alessandro Cappelli, general manager della Maury’s Com Cavi Tuscania -. Che dire, è stata una bella cavalcata che ci ha portato ai vertici regionali della categoria con un bellissimo secondo posto, una posizione che ci ha dato comunque l’accesso alla fase interregionale. Un grazie ai ragazzi, ai tecnici, ai dirigenti, alle società di Orte e Civita Castellana e, soprattutto, ai genitori che ci sono stati vicini. Ora tutti insieme, andiamo a confrontarci nella fase successiva che ci vedrà affrontare Marche e Sardegna: la finale nazionale è lì a portata di mano, proviamoci!“.

Questi i ragazzi scesi in campo: Gabriele Brandi, Federico Caponetti, Ludovico Di Bari, Francesco Grussu (cap), Leonardo Ingegneri, Edoardo Parolisi, Tommaso Quadraroli, Diego Sartori, Mattia Sforzini, Luca Tempesta, Leonardo Tuccini. Allenatore Victor Perez Moreno. Viceallenatore Tiziana Guidozzi. Dirigente Camilla Save.

21 giugno, 2021