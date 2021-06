Ultima in casa per Ortoetruria, stasera arriva la capolista

Sport - Pallacanestro - La Stella azzurra ospita la Fortitudo - Palla a due alle 18

Viterbo – Ultima gara in casa per la Stella azzurra Viterbo che prima di chiudere anche questa fase finale di campionato il 13 giugno a Civitavecchia, ospita stasera al PalaMalè la capolista Fortitudo.

Dopo la bellissima quanto poco fortunata gara di domenica, che ha visto l’Ortoetruria uscire sconfitta all’ultimo secondo dell’overtime, dopo essere stata raggiunta sempre sulla sirena finale dei tempi regolari, i ragazzi di coach Fanciullo vogliono comunque regalarsi un’altra grande prestazione come quelle sino ad oggi espresse in un campionato di livello veramente elevato.

La Fortitudo cercherà di cogliere contro i biancostellati un successo che potrebbe essere un passo quasi decisivo per raggiungere la finalissima contro la prima classificata del girone Marche, ma i padroni di casa scenderanno in campo con la stessa grinta e determinazione fatta vedere sempre sino ad oggi.

“Abbiamo ancora tanta amarezza dentro di noi – dice Fanciullo – perché perdere una gara come quella che abbiamo giocato molto bene domenica contro un’avversaria fortissima come Basket Roma lascia certo una sensazione sgradevolissima. Ma seppure tornati dal PalaRinaldi con il referto giallo abbiamo dimostrato che in questo torneo, anomalo, ma bello e di grande qualità tecnica, tra le migliori ci siamo a pieno titolo anche noi.

I ragazzi sono stati sino ad oggi bravissimi e certe sconfitte, anche se dolorose, aiutano a capire che a questi livelli puoi giocare benissimo tutti i palloni, ma se ne sbagli uno di troppo puoi essere punito. Se avessimo vinto a Roma saremmo ancora in piena lotta per conquistare la finale, ma i due punti persi ce lo impediscono. La squadra comunque ha dato delle risposte ottime che proveremo a ripetere nelle prossime due gare perché è ovvio che per noi il torneo si chiude sulla sirena finale dell’ultima partita. Ora abbiamo anche la mente libera e siamo nelle migliori condizioni per disputare, come ho chiesto ai ragazzi, altre due grandi prestazioni”.

Nell’Ortoetruria dovrebbe tornare in campo il capitano Meroi, infortunatosi domenica scorsa in uno scontro fortuito dopo un minuto, ma ci sono dubbi sulla possibile presenza di Pebole causa il riacutizzarsi del problema alla caviglia.

Inizio della gara alle 18 sotto la direzione di Bova e Gai di Roma.

Diretta streaming sulla pagina Facebook della Stella azzurra Viterbo.

