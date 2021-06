Bolsena - Chi vuole partecipare deve mandare una mail entro oggi, 15 giugno

Bolsena – Riceviamo e pubblichiamo – Ultime ore per iscriversi al concorso fotografico “I colori delle ortensie”. L’associazione “Amici delle ortensie”, in collaborazione con la proloco di Bolsena e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, è la promotrice del contest, che si svolgerà in occasione della festa delle ortensie, in programma dal 18 al 20 giugno.

La partecipazione è aperta a fotografi e fotoamatori.

Il tema del concorso sono le ortensie in tutte le loro sfumature di colori da fotografare durante la festa, nel contesto della manifestazione, in qualunque forma e modo l’autore voglia interpretarle o rappresentarle.

Le immagini devono essere esclusivamente a colori. L’iscrizione al concorso dovrà pervenire entro oggi 15 giugno, inviando una email a icoloridelleortensie@gmail.com.

