Ultimi due pazienti negativi, chiusa la terapia intensiva di Belcolle

Covid-19 - L'Asl di Viterbo: "Grazie a tutti i professionisti che hanno lavorato in questo reparto ad alta intensità di cure"

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Il calo di contagi e ricoveri inizia a dare i suoi frutti anche nella Tuscia.

Dopo la guarigione degli ultimi due pazienti positivi, l’ospedale di Belcolle festeggia la chiusura del reparto di terapia intensiva Covid.

A dare l’annuncio è l’Asl di Viterbo tramite la propria pagina Facebook ufficiale.

“Con la negativizzazione degli ultimi due pazienti ricoverati – si legge nella nota dell’Asl –, oggi, dopo molti mesi di intensa operatività, è stata chiusa la terapia intensiva Covid di Belcolle“.

Ad accompagnare il post una foto del personale sanitario dell’ospedale, a cui l’azienda sanitaria dedica un pensiero.

“Grazie a tutti i professionisti che hanno lavorato in questo reparto ad alta intensità di cure – conclude l’Asl –, per la passione e l’abnegazione che hanno messo in campo, giorno dopo giorno, a supporto dei pazienti e dei loro cari“.

Oggi, intanto, il bollettino quotidiano della Tuscia parla di quattro nuovi casi nelle ultime 24 ore (uno a testa tra Viterbo, Caprarola, Monterosi e Vetralla) e 29 guarigioni (cinque a Ronciglione, quattro a Viterbo, tre ad Acquapendente, Caprarola, Montalto di Castro e Monterosi, due Piansano e Tarquinia e una a Montefiascone, Vasanello, Vetralla e Vitorchiano).

Samuele Sansonetti

Articoli: Coronavirus, quattro nuovi casi nella Tuscia

Condividi la notizia:











15 giugno, 2021