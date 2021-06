“Un bel bagno al lago e una bella scorpacciata di polvere…”

Lettere - Gradoli - Scrive Rosario Sorge

Condividi la notizia:











Gradoli – Riceviamo e pubblichiamo – Volevo informare che se per qualsiasi motivo volete passare una giornata al lago di Bolsena e per la precisione la spiaggia che si trova in prossimità della strada, ancora bianca per circa un chilometro e mezzo, del monte Bisenzio che costeggia tutto il lago fino ad arrivare al bivio di Gradoli, andateci attrezzati, perché oltre a fare un bel bagno nel bellissimo lago potete anche gratuitamente fare una bella scorpacciata di polvere.

Dobbiamo ringraziare la Mille miglia che proprio ieri è passata di là, e la provincia di Viterbo che ha rimesso in sesto quel famoso pezzo di strada bianca, per renderla percorribile. Vergogna.

Mi chiedo, ad oggi nel 2021 se debbano esistere ancora determinate situazioni, si imbocca la strada dopo aver passato Capodimonte in direzione Valentano, per andare verso monte Bisenzio, e la strada è asfaltata; fatti all’incirca un paio di chilometri inizia questo famoso tratto non asfaltato di circa un chilometro e mezzo per poi ricominciare con la stessa asfaltata.

Premetto che in questo tratto per tutta la stagione estiva, vista la bellissima spiaggia, è sempre piena di gente che immancabilmente oltre al sole, al bagno ha anche gratuitamente il pranzo o la merenda gratuita con polvere.

Al presidente della provincia chiedo come cittadino che questa vergogna che dura da sempre venga risolta, qualsiasi problematica ci possa essere di scavalcare qualsiasi iter burocratico, asfaltate questo tratto di strada e non spendente ogni anno, o quando ci sono manifestazione come la Mille miglia, soldi dei contribuenti per risistemarla.

Rosario Sorge

Condividi la notizia:











19 giugno, 2021