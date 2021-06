Ungheria, approvata la legge vieta la promozione dell’omosessualità ai minori

Budapest - La misura, voluta dal partito del premier Viktor Orban, è passata con 157 voti a favore

Budapest – Il parlamento ungherese ha approvato una legge che vieta la condivisione di qualsiasi contenuto che promuova l’omosessualità o il cambio di sesso a chiunque abbia meno di 18 anni.

Viktor Orban, presidente dell’Ungheria

La misura, voluta dal partito del premier Viktor Orban, è passata con 157 voti a favore e un solo contrario. Secondo Amnesty International e altre organizzazioni, che hanno aspramente criticato la normativa, si tratta “di un duro colpo ai diritti Lgbtq”.

“La pornografia e i contenuti che rappresentano la sessualità o promuovono la deviazione dell’identità di genere, la riassegnazione del sesso e l’omosessualità non devono essere accessibili ai minori di 18 anni”, si legge nel testo consultato dall’Afp, che intende così “tutelare i diritti dei bambini”.

In pratica, non saranno più autorizzati programmi educativi o pubblicità di grandi gruppi solidali con le minoranze sessuali e di genere. Sarà lo stesso per i libri, la raccolta di racconti e leggende, le serie televisive come Friends o i film come Bridget Jones, Harry Potter o Billy Eliot, in cui l’omosessualità è menzionata.

Migliaia di persone sono scese in piazza a Budapest per protestare contro la misura.

16 giugno, 2021