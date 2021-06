Usa, bambino di 10 anni annega per salvare la sorellina

South Dakota - Il padre: “Era generoso, gentile e speciale, più di quanto io possa riuscire a spiegare"

South Dakota – Bambino di 10 anni annega per salvare la sorellina.

Ricky Lee Sneve

È accaduto sabato scorso in South Dakota. La famiglia del piccolo, Ricky Lee Sneve, stava trascorrendo una giornata di relax insieme alla famiglia al fiume Big Sioux, in South Dakota, quando due dei suoi fratellini sono caduti in acqua. Mentre il padre recuperava l’altro, Ricky si è tuffato per salvare sua sorella Chevelle ed è riuscito a spingere la piccola a riva, ma poi è annegato. Il suo corpo – ha confermato l’ufficio dello sceriffo della contea di Lincoln – è stato recuperato ore dopo, sabato notte, da una squadra di sommozzatori.

“Il padre è saltato dentro e Ricky lo ha seguito per salvare sua sorella Chevelle”, ha raccontato la madre, ai media americani, dicendo che il figlio ha insegnato loro ad “amare e apprezzare la vita”. “Era generoso, gentile e speciale, più di quanto io possa riuscire a spiegare” ha spiegato il padre del piccolo. Lo zio di Ricky ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la famiglia.

15 giugno, 2021