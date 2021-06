Va in scena “Alla scoperta della mitologia greca”

Gradoli - Venerdì 18 giugno ore 17 in piazza Luigi Palombini

Gradoli – Riceviamo e pubblichiamo – Il Teatro Null, nell’ambito del Sibilabo Festival 2021, presenta per la biblioteca comunale di Gradoli, “Alla scoperta della mitologia greca”, venerdì 18 giugno ore 17 in piazza Luigi Palombini.

Uno degli aspetti principali che caratterizzano la Grecia antica è la mitologia, che si conosce sia per la ricchezza dei miti che per il gran numero di divinità, le cui gesta sono arrivate fino ai giorni nostri. In questo progetto parleremo innanzitutto di Gea che fu la progenitrice del mondo e degli dei dell’Olimpo.

Poi incontreremo Zeus e scopriremo la sua storia, di come sia sopravvissuto alla furia del padre Crono, che dopo aver appreso da un oracolo che un suo figlio l’avrebbe spodestato, incominciò a divorare tutti i suoi figli che la moglie Rea partoriva.

Ma lei, per salvare l’ultimo figlio, Zeus, andò a partorire a Creta e diede da mangiare a suo marito Crono un grosso sasso avvolto nelle fasce.

Così credendo che fosse il figlio lo ingoiò, mentre il futuro “padre degli Dei” poté crescere in segreto, allevato in una grotta da una capra chiamata Amaltea e protetto dai pastori dell’isola, divenendo da grande il capo dell’Olimpo.

Andando avanti troveremo Ade, Demetra e Persefone, poi l’epica evasione di Dedalo dal labirinto di Minosse e altri miti ancora, il tutto in racconti appassionanti e approfondimenti creati in maniera accattivante e divertente.

Venerdì 18 giugno ore 17,30 a Gradoli. Con Gianni Abbate e Ennio Cuccuini. Info: 347 1103270.

Teatro Null

14 giugno, 2021