Vaccinazione di massa, nel Lazio restano le fasce di età

Coronavirus - Nella Tuscia ieri 2mila somministrazioni grazie all'open week e ai maturandi

Viterbo – Vaccino anti-Covid: da oggi le Regioni possono dar via alle prenotazioni libere, ossia senza alcuna priorità. Ma non nel Lazio dove restano le convocazioni per fasce d’età: finora si è arrivati ai 40enni e prossimamente sarà il turno dei nati dopo il 1982.

Per il resto della settimana, però, somministrazioni per tutti i maggiorenni grazie all’open week iniziato ieri. Nella Tuscia sono state messe a disposizione 4mila dosi Astrazeneca che vengono inoculate negli hub di Viterbo (Grotticella), Tarquinia (centro anziani) e Civita Castellana (sale Mice). Gli orari: oggi, domani e domenica dalle 9 alle 18 mentre sabato fino alle 23. “I posti a disposizione – sottolinea l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio d’Amato – sono tutti esauriti e saranno implementati per sabato e domenica, sempre con ticket virtuale sull’app Ufirst. I ticket verranno staccati a partire da giovedì”.

Si conclude in serata, invece, la tre giorni di vaccinazioni degli studenti maturandi. Nella Tuscia hanno ricevuto la prima dose Pfizer circa 2mila ragazzi che affronteranno l’esame di stato. Entro giugno è previsto il via alle prenotazioni e somministrazioni per i giovanissimi tra i 12 e i 15 anni. Niente piattaforma per gli appuntamenti né inoculazioni negli hub: faranno tutto i pediatri.

Per quanto riguarda la Tuscia ieri sono state fatte 2mila somministrazioni, per un totale di 172mila 500. I vaccinati, ossia chi ha completato la profilassi avendo ricevuto il richiamo o direttamente il farmaco monodose Johnson & Johnson, sono invece 52mila 400.

3 giugno, 2021