“Vaccini, da domenica 6 giugno alle 24 prenotazioni per la fascia d’età 39-35 anni”

Coronavirus - Il calendario dei prossimi appuntamenti - L'assessore D'Amato: "Incidenza ed rt da zona bianca" - Dal 15 giugno i nati tra il 2009-2005 devono rivolgersi al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale da cui sono assistiti

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Vaccino anti Coronavirus

Dalle 15 di oggi sono riaperte le prenotazioni per i giorni sabato 5 e domenica 6 giugno dell’open week Astrazeneca over 18. Aggiunte oltre 11mila dosi di cui 8mila già prenotati nella prima ora, si profila nuovo sold out. Ticket virtuale su app ufirst

Prossime date di apertura delle prenotazioni dopo open week:

– Da domenica 6 giugno alle 24:00 fascia d’età 39-35 (nati 1982-1986)

– Da martedì 8 giugno alle 24:00 fascia d’età 34-30 (nati 1987-1991)

– Da giovedì 10 giugno alle 24:00 fascia d’età 29-25 (nati 1992-1996)

– Domenica 13 giugno alle 24:00 fascia d’età 24-17 (nati 1997-2004)

Prenotazioni su: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. Tutte le informazioni su: https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta.

Dal 15 giugno la fascia d’età 12-16 anni (nati 2009-2005) deve rivolgersi per la prenotazione al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale da cui è assistito; oggi nel Lazio superate le 3,5 mln di somministrazioni e un adulto su due ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

Farmacie riaperte le prenotazioni fino al 30 giugno del monodose johnson&johnson.

Vaccini maturandi: oggi giornata finale, grande adesione e successo organizzativo.

Incidenza ed rt da zona bianca.

Alessio D’Amato

Assessore alla Sanità della Regione Lazio

3 giugno, 2021