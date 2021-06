Vaccini, Moderna anche nelle farmacie

Coronavirus - Al via la seconda due giorni di somministrazioni per gli adolescenti - Nell'alto Lazio ieri appena dieci nuovi positivi

Viterbo – Coronavirus, nella Tuscia sono 138 gli attualmente positivi. La maggior parte si trovano a Gallese, che resta il comune con più casi a causa del recente focolaio. Ieri comunque sono state registrate cinque guarigioni, su un totale provinciale di sedici.

Un solo contagio è stato accertato nelle scorse 24 ore dalla Asl di Viterbo. Riguarda un cittadino di Vetralla che sta trascorrendo la convalescenza in casa. All’ospedale di Belcolle i pazienti Covid sono quattro, tutti ricoverati nel reparto di malattie infettive.

Nella Tuscia dall’inizio della pandemia sono stati riscontrati 15mila 532 positivi, di cui 14mila 941 già negativizziati.

Nel resto dell’alto Lazio, ieri nove casi solo tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina. La Asl Roma 4 ha comunicato anche venti guariti, due invece l’azienda sanitaria di Rieti entrambi nel capoluogo.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, oggi al via la seconda due giorni dedicata ai ragazzi tra i 12 e 16 anni. Gli adolescenti della Tuscia riceveranno il farmaco della Pfizer nei consultori di Viterbo, Civita Castellana, Montefiascone, Ronciglione e Tarquinia che nel weekend saranno operativi dalle 9 alle 18.

Inizialmente la Regione Lazio aveva ipotizzato tre Junior open day negli ultimi fine settimana di giugno, che nella Tuscia avrebbero permesso 3mila somministrazioni sui più giovani. Al momento, però, ne sono stati confermati solo due con 1800 slot (1200 tra oggi e domani) a disposizione tra Viterbo e provincia.

Non solo Johnson & Johnson, dal prossimo mese le farmacie che hanno aderito alla campagna di profilassi potranno inoculare anche il vaccino Moderna. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio d’Amato. “Pronto, a partire da luglio, il piano di approvvigionamento nelle farmacie anche del vaccino Moderna oltre che del monodose J&J che, secondo l’ultimo rapporto di farmacosorveglianza Aifa, è quello con il più basso tasso di reazioni avverse”.

Per gli ultra 60enni, invece, i richiami di agosto con Astrazeneca verranno anticipati a luglio. “Pronto il piano – spiega D’Amato – per anticipare i richiami Astrazeneca per gli over 60 di agosto a luglio, in recepimento delle indicazioni dell’Ema, affinché sia completato il percorso vaccinale degli over 60 che rientrano nella fascia più a rischio”.

Finora nella Tuscia sono state fatte oltre 219mila somministrazioni, di cui circa 3mila nelle scorse 24 ore. I vaccinati, ossia coloro che hanno ricevuto anche il richiamo o direttamente il farmaco monodose Johnson & Johnson, sono più di 75mila 500.

Il bollettino della Asl di ieri: Un caso a Vetralla e 16 guarigioni

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15532 (4064 a Viterbo; 11468 in provincia)

Attualmente positivi: 138

Guariti: 14941

Morti: 453 + 1

Ricoverati: 4

Usciti dalla quarantena: 21303

Comuni con positivi

Viterbo: 4064 casi (119 morti e 3938 guariti)

Civita Castellana: 1044 casi (21 morti e 1016 guariti)

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 745 guariti)

Vetralla: 641 casi (16 morti e 624 guariti)

Tarquinia: 596 casi (13 morti e 572 guariti)

Nepi: 492 casi (17 morti e 474 guariti)

Orte: 393 casi (15 morti e 377 guariti)

Fabrica di Roma: 389 casi (4 morti e 378 guariti)

Ronciglione: 374 casi (15 morti e 357 guariti)

Capranica: 344 casi (6 morti e 336 guariti)

Vitorchiano: 317 casi (3 morti e 309 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 295 guariti)

Sutri: 285 casi (10 morti e 274 guariti)

Soriano nel Cimino: 282 casi (11 morti e 269 guariti)

Monterosi: 253 casi (3 morti e 244 guariti)

Caprarola: 221 casi (5 morti e 214 guariti)

Montalto di Castro: 186 casi (7 morti e 174 guariti)

Acquapendente: 180 casi (9 morti e 166 guariti)

Vasanello: 160 casi (4 morti e 155 guariti)

Oriolo Romano: 153 casi (2 morti e 147 guariti)

Valentano: 147 casi (7 morti e 137 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 130 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 120 guariti)

Ischia di Castro: 127 casi (4 morti e 119 guariti)

Blera: 126 casi (5 morti e 120 guariti)

Gallese: 115 casi (81 guariti)

Monte Romano: 114 casi (1 morto e 105 guariti)

Bomarzo: 102 casi (6 morti e 92 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 75 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 51 guariti)

Graffignano: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 21 guariti)

Comuni Covid-Free

Tuscania: 448 casi (13 morti e 435 guariti)

Bassano Romano: 258 casi (14 morti e 244 guariti)

Canepina: 179 casi (3 morti e 176 guariti)

Marta: 165 casi (1 morto e 164 guariti)

Vignanello: 160 casi (5 morti e 155 guariti)

Castel Sant’Elia: 156 casi (4 morti e 152 guariti)

Piansano: 152 casi (5 morti e 147 guariti)

Canino: 128 casi (2 morti e 126 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Carbognano: 119 casi (2 morti e 117 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Vallerano: 79 casi (1 morto e 78 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 69 casi (69 guariti)

Castiglione in Teverina: 64 casi (1 morto e 63 guariti)

Gradoli: 64 casi (3 morti e 61 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Villa San Giovanni: 48 casi (2 morti e 46 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

19 giugno, 2021