Vandali alla panchina viola della “gentilezza”

Civitavecchia - Il sindaco: "Non mi sorprende, ma non ci arrendiamo"

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Il palazzo del comune

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Targa strappata e gettata via, fiori calpestati e “messaggi della gentilezza” rubati. La panchina viola inaugurata venerdì è stata già oggetto di un raid vandalico.

A seguito del fatto, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco e l’assessore ai Servizi sociali, Cinzia Napoli hanno diffuso un comunicato congiunto: “Purtroppo non sono sorpreso, non è certo la prima volta che c’è chi trova il tempo e la motivazione di vanificare gli sforzi di trasmettere amore per il bello e di ridurre il degrado in questa città.

Ma non per questo ci arrendiamo: presto tutto tornerà al suo posto alla panchina viola, per trasmettere quel messaggio di gentilezza ed educazione di cui, è più che evidente, abbiamo un gran bisogno”.

“Non solo, però: nel frattempo continuiamo a lavorare per implementare il sistema di videosorveglianza. In tal senso mi sento dire a qualche vandalo, zozzone, imbrattatore che ha agito nei giorni scorsi che potrebbe presto arrivare una brutta sorpresa, stavolta per lui”, hanno concluso primo cittadino e assessore.

Comune di Civitavecchia

Condividi la notizia:











29 giugno, 2021