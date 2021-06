Vandalizzata da un gruppo neonazista la statua di George Floyd a Brooklyn

New York – Un gruppo neonazista ha imbrattato la statua di George Floyd a Brooklyn, New York. L’opera in ricordo dell’afroamericano 46enne ucciso lo scorso anno a Minneapolis da un agente di polizia era stata inaugurata una settimana fa.

George Floyd

La polizia di New York ha spigato che la statua di George Floyd, alta circa due metri, è stata vandalizzata da un gruppo neonazista. Il volto di George Floyd è stato vandalizzato con della vernice nera e nella base della statua è stata realizzata la scritta “Patriotfront.us”.

La polizia, che sta indagando sulla vicenda per risalire agli autori del gesto, ha pubblicato su Twitter alcune foto che ritraggono quattro uomini.

On 6/24/21 at 3:40 AM, four individuals defaced a George Floyd monument at 1545 Flatbush Ave, Bklyn. Black spray paint was used to deface the sculpture and cover text on the pedestal. “PATRIOTFRONT .US” was stenciled in white spray paint on the pedestal. INFO? ☎️1-800-577-TIPS pic.twitter.com/bnBwEraOWg

— NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) June 25, 2021