Variante Delta, Draghi: “Quarantena per chi arriva da Gran Bretagna se i casi aumentano”

Il presidente del consiglio in conferenza stampa al G7 - Il premier Boris Johnson verso il rinvio dell'allentamento delle restrizioni

Mario Draghi e Boris Johnson

Londra – Variante Delta del Covid-19, verso il rinvio dell’allentamento delle restrizioni in Inghilterra.

Il primo ministro britannico Boris Johnson dovrebbe annunciare oggi il rinvio dell’allentamento delle restrizioni in Inghilterra, in programma per il 21 giugno, a causa della preoccupante diffusione della riscontrata per la prima volta in India. La data dovrebbe slittare di quattro settimane in Inghilterra, così come scrive la Press association. Il primo ministro britannico ha ammesso che la diffusione della variante Delta – ex indiana – del Covid 19 è oggetto di “grave, grave preoccupazione”. E che adesso è meno ottimista di quanto lo fosse a maggio.

Intanto anche il presidente del consiglio italiano Mario Draghi interviene sulla questione. “Noi facciamo il tampone a chi entra in Italia. Se dovessero ricominciare ad aumentare i contagi, anche noi dovremmo reinserire la quarantena per chi arriva dall’Inghilterra, ma non ci siamo ancora”, ha detto il premier in conferenza stampa al termine del G7, rispondendo a una domanda sulla cosiddetta variante indiana.

14 giugno, 2021