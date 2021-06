Variante Delta, focolaio tra Piacenza e Cremona

Coronavirus - 24 in tutto i casi già segnalati - Nessuno sarebbe grave

Piacenza – Variante Delta del Covid-19, scoppia un focolaio tra Piacenza e Cremona. 24 in tutto i casi già segnalati dalla Ausl.

Epicentro del focolaio il centro logistico del piacentino. Sarebbero due le aziende coinvolte, in cui si registrano dieci positivi. I restanti 14 sarebbero amici o parenti.

Molti contagiati si spostano utilizzando mezzi pubblici: per questo l’Ausl nei giorni scorsi ha lanciato appelli affinché i passeggeri della linea di bus Piacenza-Cremona si sottopongano a tampone.

L’indagine condotta dal dipartimento di Sanità pubblica non ha riscontrato casi gravi. “Abbiamo allargato il più possibile il cerchio tentando di individuare i possibili contatti dei contagiati – spiega il responsabile del dipartimento, Marco Delledonne, così come riferisce Repubblica -. In questi ultimi giorni, per fortuna, i tamponi non evidenziano più nuovi positivi e siamo abbastanza fiduciosi di essere riusciti a contenere il virus, grazie ad un’azione tempestiva”.

