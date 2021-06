Variante Delta, massima allerta anche nella Tuscia

Coronavirus - Dalla Asl regole più severe per tamponi, quarantene e ricerca dei contatti - Nell'alto Lazio ieri due positivi e un morto a Graffignano

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus, anche nella Tuscia massima allerta per le varianti. Soprattutto per la più recente (la Delta) e nonostante l’esiguo, se non nullo, numero di contagi giornalieri. La Asl di Viterbo, come quelle di tutto il Lazio, su indicazione della Regione, da questa settimana sta sequenziando il 100% dei tamponi positivi e intensificando la ricerca dei contatti. Vuol dire che vengono approfonditi tutti i casi accertati e, se necessario, i campioni dei test che hanno rilevato il virus saranno ulteriormente analizzati per ufficializzare o meno la presenza di mutazioni.

Siccome la variante Delta, come le precedenti, potrebbe diventare prevalente anche nella Tuscia, la Asl sta già considerando i nuovi contagi come “portatori” della mutazione. A prescindere dall’eventuale conferma. Cambiano dunque i protocolli, con l’introduzione di regole più stringenti per quanto riguarda l’esecuzione dei tamponi, la durata dell’isolamento e la ricostruzione dell’indagine epidemiologica.

Nella Tuscia, ieri e per il terzo giorno consecutivo, non sono stati registrati nuovi positivi. Gli attuali sono 32, nessuno dei quali è ricoverato all’ospedale di Belcolle. Otto i guariti: cinque a Gallese e uno a Civita Castellana, Vetralla e Viterbo. Questi ultimi due comuni sono tornati a essere Covid-free.

Morto un 85enne di Graffignano: è la 455esima vittima viterbese dall’inizio della pandemia. “La Asl – si legge sul profilo Facebook istituzionale del comune di Graffignano – ha comunicato il decesso di Santino Profili. Questa notizia ci deve ricordare quanto sia necessario rispettare le regole anche in questo momento. Che non sia più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto non vuol dire abbassare la guardia. Le varianti del virus sono una minaccia che non va sottovalutata”.

Nel resto dell’alto Lazio, la Asl Roma 4 ha riscontrato due casi e diciassette guarigioni tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina. Nel Reatino, invece, zero nuovi contagi e negativizzazioni: gli attualmente positivi restano dodici.

Un decesso e nessun nuovo positivo

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15535 (4064 a Viterbo; 11471 in provincia)

Attualmente positivi: 32

Guariti: 15049

Morti: 454 + 1

Ricoverati: 0

Usciti dalla quarantena: 21412

Comuni con positivi

Civita Castellana: 1044 casi (21 morti e 1021 guariti)

Nepi: 493 casi (17 morti e 474 guariti)

Fabrica di Roma: 389 casi (4 morti e 381 guariti)

Monterosi: 253 casi (3 morti e 249 guariti)

Caprarola: 221 casi (5 morti e 215 guariti)

Montalto di Castro: 187 casi (6 morti e 180 guariti)

Acquapendente: 181 casi (9 morti e 171 guariti)

Castel Sant’Elia: 157 casi (4 morti e 152 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 120 guariti)

Gallese: 115 casi (98 guariti)

Monte Romano: 114 casi (1 morto e 112 guariti)



Comuni Covid-Free

Viterbo: 4064 casi (119 morti e 3945 guariti)

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 749 guariti)

Vetralla: 641 casi (16 morti e 625 guariti)

Tarquinia: 599 casi (13 morti e 586 guariti)

Tuscania: 448 casi (13 morti e 435 guariti)

Orte: 393 casi (15 morti e 378 guariti)

Ronciglione: 376 casi (15 morti e 361 guariti)

Capranica: 344 casi (6 morti e 338 guariti)

Vitorchiano: 315 casi (3 morti e 312 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 296 guariti)

Sutri: 285 casi (10 morti e 275 guariti)

Soriano nel Cimino: 281 casi (12 morti e 269 guariti)

Bassano Romano: 258 casi (14 morti e 244 guariti)

Canepina: 179 casi (3 morti e 176 guariti)

Marta: 165 casi (1 morto e 164 guariti)

Vasanello: 160 casi (4 morti e 156 guariti)

Vignanello: 160 casi (5 morti e 155 guariti)

Oriolo Romano: 153 casi (2 morti e 151 guariti)

Piansano: 153 casi (5 morti e 148 guariti)

Valentano: 146 casi (7 morti e 139 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 131 guariti)

Canino: 129 casi (2 morti e 127 guariti)

Blera: 125 casi (5 morti e 120 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Ischia di Castro: 124 casi (4 morti e 120 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Carbognano: 119 casi (2 morti e 117 guariti)

Bomarzo: 102 casi (6 morti e 96 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 79 guariti)

Vallerano: 79 casi (1 morto e 78 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 69 casi (69 guariti)

Castiglione in Teverina: 64 casi (1 morto e 63 guariti)

Gradoli: 64 casi (3 morti e 61 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 52 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Villa San Giovanni: 48 casi (2 morti e 46 guariti)

Graffignano: 42 casi (4 morti e 38 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 22 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

30 giugno, 2021