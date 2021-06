Terni - Il 21enne aveva altra droga anche a casa, nascosta sotto il cuscino

Condividi la notizia:











Terni – Venti dosi di cocaina e hashish nella bustina dei fazzoletti, arrestato.

E’ stato fermato da una pattuglia della polizia di stato nel corso dei controlli – disposti dal questore Bruno Failla, e finalizzati alla prevenzione del crimine diffuso e al rispetto delle normative anti-Covid – nella tarda serata del 1 giugno, durante le procedure di identificazione ad alcuni giovani stranieri controllati in piazza dell’Olmo.

“Il ragazzo – si legge nella nota della polizia – era privo di documenti e non in regola sul territorio nazionale. E’ risultato in possesso di sostanza stupefacente: nella tasca dei pantaloni, all’interno di una bustina per i fazzoletti di carta, sono stati rinvenuti 20 involucri tra cocaina e hashish, per un peso totale di oltre 20 grammi”.

Senza fissa dimora in Italia, il giovane ha dichiarato di alloggiare in un appartamento in città dove in seguito gli agenti hanno trovato altra sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a 800 euro in contanti, nascosti sotto un cuscino del letto.

Dagli accertamenti, è emerso che il giovane è un cittadino egiziano di 21 anni, con diversi precedenti di polizia, tra cui: spaccio, furto con strappo e rissa. L’egiziano è stato arrestato e nel pomeriggio odierno sarà processato con rito direttissimo.

Condividi la notizia:











3 giugno, 2021