Verso lo stop delle mascherine all’aperto dal 15 luglio

Coronavirus - Si dovrà comunque averla sempre con sé - L'ipotesi al vaglio del governo

Roma – C’è una possibile data in cui l’Italia potrà dire addio all’uso delle mascherine all’aperto. È il 15 luglio.

Coronavirus – Mascherine all’aperto

Dalla metà del mese prossimo, se continua il trend positivo dei contagi e degli altri parametri, dovrebbe essere possibile non utilizzare più la mascherina all’aperto. Questo quando è possibile mantenere il distanziamento. A dirlo è stato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che però sottolinea, come riferisce il Sole 24 ore, che la mascherina dovrà essere sempre tenuta in tasca, a disposizione.

“Sarà come con gli occhiali da vista per leggere da vicino che si portano sempre in tasca — spiega Sileri — tutti gli studi ci dicono che in una situazione epidemiologica sotto controllo come in Italia la possibilità di contagio all’aperto con la metà della popolazione vaccinata almeno con la prima dose è quasi nulla. Ma non dobbiamo dimenticare che la mascherina resterà un accessorio da portare sempre con noi perché in determinate situazioni, in fila dal gelataio o allo stadio, per non correre rischi dovremo essere pronti ad indossarla”.

17 giugno, 2021