Novellara - Le minacce del padre di Saman Abbas alla famiglia del fidanzato

Novellara – “Vi sterminiamo tutti se vostro figlio non la lascia”.

Sarebbero queste la parole che il padre di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni pakistana scomparsa da oltre un mese a Novellara in provincia di Reggio-Emilia, avrebbe rivolto alla famiglia del fidanzato della ragazza. Il fidanzato è un pachistano di 21 anni che lo scorso 9 febbraio aveva presentato denuncia. I dettagli sono stati rivelati dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”.

“Ma perché Dio ha deciso che la mia vita deve essere così? Non so cosa fare, mi scoppia il cervello”, aveva scritto Saman al ragazzo. “Tu lo sai quanto può essere pericoloso qui per te. Amore, vai dai carabinieri ora”, le aveva detto il fidanzato.

I due stavano immaginando un futuro insieme, sperando di potersi incontrare a Roma. “Lunedì i documenti saranno in mio possesso” si legge in un messaggio mandato da Saman.

“Ho sentito – si legge ancora in un altro messaggio mandato dalla 18enne – che dicono uccidiamola, una cosa del genere. Mia madre mi ha detto ‘Non parliamo di te ma di una ragazza che è scappata in Pakistan’. Non so cosa succederà…”.

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta di Reggio, il fratello 16enne di Saman nei giorni scorsi avrebbe tentato di fuggire dalla comunità protetta in cui si trova in attesa dell’udienza.

17 giugno, 2021