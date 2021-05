Via ai vaccini nelle farmacie, ma solo in dodici comuni della Tuscia

Coronavirus - La lista di chi li fa - Oggi parte anche la tre giorni di somministrazioni per i maturandi, che nel Viterbese sono 2mila 509

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus, con il nuovo mese partono le vaccinazioni nelle farmacie. Da oggi prime somministrazioni anche nella Tuscia, con il farmaco monodose Johnson & Johnson. Al momento sul portale salutelazio.it compaiono i nominativi di appena diciannove farmacie della provincia di Viterbo disseminate in soli dodici comuni su sessanta.

Finora nel capoluogo hanno aderito alla campagna e sono già state inserite nella rete regionale delle vaccinazioni quattro farmacie: quella del Murialdo, del Pilastro, la Riccardi e la Rossi. Non tutte però, a Viterbo come nel resto della provincia, partiranno oggi con le somministrazioni. La farmacia Rossi, ad esempio, ha fatto sapere che inizierà la prossima settimana.

Nei giorni a venire la rete viterbese è comunque destinata ad aumentare con, tra le altre, la farmacia Bigiotti di Valentano che spiega: “La nostra struttura sta ultimando le formalità previste per la vaccinazione in piena sicurezza”.

Le prenotazioni per le somministrazioni in farmacia sono state aperte il 24 maggio. L’unità di crisi del Lazio ha poi reso noto che “in 24 ore sono sono stati 480 i cittadini che hanno prenotato il vaccino in farmacia nella provincia di Viterbo (il 100% dei posti disponibili)”.

Inizia oggi anche la tre giorni di profilassi (dall’1 al 3 giugno) sugli studenti che dovranno affrontare l’esame di maturità: 2mila 509 nella Tuscia. Le inoculazioni avverano con Pfizer nei dieci centri viterbesi dedicati al farmaco statunitense: gli ospedali di Belcolle, Acquapendente, Civita Castellana, Montefiascone e Tarquinia, a Bagnoregio, Bolsena, Ronciglione, Soriano nel Cimino e Vetralla.

Nella Tuscia, intanto, il contatore totale delle somministrazioni ha superato quota 168mila: oltre 2mila 500 quelle fatte ieri. I vaccinati, ovvero le persone che hanno completato la profilassi avendo ricevuto il richiamo o direttamente il farmaco monodose Johnson & Johnson, sono 51mila.

Farmacie della Tuscia già inserite sul portale regionale

Viterbo

Del Pilastro di Maria Vittoria Terracina – Via Minciotti, 35

Il Murialdo di Cesqui, Taborri e Torresi – Via Dei Monti Cimini, 15/F

Riccardi Srl – Via Della Palazzina, 195-199

Rossi – Largo Africa, 14

Acquapendente

Catocci – Via Igino Gini, 2 A

Bagnoregio

Bigiotti Francesco e Andrea – Piazza Trento e Trieste, 8

Bomarzo

Franceschini Vezio Leonildo – Piazza Bruno Buozzi, 6

Fabrica di Roma

Farmafabrica – Via Porta Vecchia, 10\25

Liberati – Via Roma, 77

Gallese

Conti Elda – Largo Tronsarelli, 41

Montefiascone

Bianchi – Via Cardinal Salotti snc

Braguti – Via Verentana 6-8

Terracina Carla – Via Zepponami, 265

Nepi

Pharmanepi srl – Via F. Ginnelli, 3

Ronciglione

San Bartolomeo di Listante Saverio – Via Della Resistenza snc

Vallerano

Polidori Agnese Sas – Piazza A. Xerry De Caro, 14

Vetralla

Vetralla Sas di Menghi Stefania – Via San Michele snc

Zonghi Francesco e Cerri Donatella – Via Cassia, 38 A

Vignanello

Lupi – Via Roma 2 D

1 giugno, 2021