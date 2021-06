Via Belluno, si cerca di capire l’entità del cedimento

Viterbo - Marciapiedi transennato e 30 posti auto off limits da tempo - Frontini (Viterbo 2020): "Commercianti e residenti allo stremo"

Viterbo – (g.f.) – Cedimento a via Belluno si cerca di capire l’entità dei danni.

In zona da due anni e mezzo la circolazione è un disastro. Prima quella pedonale, con il marciapiedi transennato, poi il danno si è mangiato anche trenta posti auto.

Chiara Frontini (Viterbo 2020) da tempo sta chiedendo all’amministrazione di sistemare un problema che crea forti disagi.

Il sindaco Giovanni Maria Arena qualcosa ha risposto: “Sono stati affidati i lavori alla ditta che deve effettuare tagli e capire il livello di cedimento – spiega il sindaco – primo passo per procedere al ripristino. Si tratta dii un’opera assolutamente necessaria, ma prima serve quest’indagine”.

Pure di recente Frontini si è incontrata con residenti e commercianti. “Sono allo stremo – ricorda Frontini – da due anni e mezzo, prima il marciapiedi, poi parte della carreggiata, con trenta posti auto inutilizzabili”.

L’area è transennata. “L’amministrazione investe su strade – fa presente Frontini – è opportuno e urgente che anche via Belluno ne faccia parte, anzi è un lavoro prioritario, per garantire sicurezza alle auto e ai pedoni, perché è impossibile percorrere quel tratto stradale, in una zona dove tra l’altro, ci sono diversi studi medici”.

15 giugno, 2021