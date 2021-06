Coronavirus - Da lunedì decade l'obbligo in assenza di assembramenti - Il presidente dell'Istituto superiore di sanità del Cts avverte

Condividi la notizia:











Roma – “Via le mascherine all’aperto, ma se risalgono i contagi torneranno”.

A spiegarlo è il presidente dell’istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, Silvio Brusaferro. L’obbligo cade da lunedì, in assenza di assembramenti.

“La situazione al momento permette di toglierle – spiega Brusaferro – con solo 11 casi per centomila abitanti. Il monitoraggio della situazione consente di comprendere come varia la situazione ed eventualmente intervenire per reintrodurre misure”.

Condividi la notizia:











27 giugno, 2021