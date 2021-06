Via libera al richiamo con Astrazeneca per gli under 60 che rifiutano il mix di dosi

Roma - Il ministero della salute ha diramato una circolare

Condividi la notizia:











Roma – Gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose Astrazeneca ma che rifiutano di completare la vaccinazione con un altro siero, potranno ricevere il richiamo con lo stesso vaccino usato per la prima somministrazione.

Vaccino anti-Coronavirus

Il ministero della salute ha diramato la circolare che permette questa possibilità, ma previo colloquio medico e dopo la firma di un modulo di consenso.

Sulla questione è intervenuto anche il Comitato tecnico scientifico (Cts). “Qualora un soggetto di età compresa tra i 18 e 59 anni, dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Vaxzevria (l’attuale nome del vaccino Astrazaneca, ndr), pur a fronte di documentata e accurata informazione fornita dal medico vaccinatore o dagli operatori del centro vaccinale, sui rischi di Vitt (l’acronimo inglese di trombocitopenia trombotica immunitaria, ndr) rifiuti senza possibilità di convincimento, il crossing a vaccino a mRna, il Cts ritiene che, nell’ambito delle indicazioni che provengono dalle autorità sanitarie del paese e dopo acquisizione di adeguato consenso informato, debba essere garantita l’autonomia nelle scelte che riguardano la salute dell’individuo”.

Nonostante questa possibilità, il governo sostiene e difende la vaccinazione eterologa, ovvero il completamento della vaccinazione con un siero a mRna (Pfizer-Biontech e Moderna) per chi ha ricevuto la prima dose Astrazeneca. “L’eterologa funziona, io sono prenotata per martedì – ha affermato il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa nella sala polifunzionale della presidenza del consiglio con il ministro della salute Roberto Speranza e il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo -. Ho più di 70 anni” e la prima dose con Astrazeneca “ha dato risposta bassa e mi si consiglia di fare l’eterologa. Quindi funziona per me e ancor più vero funziona per chi ha meno di 70 anni e meno di 60 anni. La cosa peggiore che si può fare è non vaccinarsi o vaccinarsi con una dose sola”.

Il Comitato tecnico scientifico è poi intervenuto anche sul vaccino monodose Johnson&Johnson, consigliandolo per gli over 60. Si tratta infatti di un vaccino a vettore virale come Astrazeneca e dunque valgono anche per Johnson&Johnson le stesse precauzioni.

Condividi la notizia:











19 giugno, 2021