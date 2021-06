Via libera del Cts alla riapertura delle discoteche in zona bianca

Cronaca - Per entrare servirà il green pass

Cronaca – Arriva il via libera del Comitato tecnico scientifico (Cts) all’apertura delle discoteche in zona bianca.

È dunque questa l’indicazione degli scienziati, che nel parere che dovrebbe consegnare lunedì al governo non indicano una data precisa. Spetterà infatti all’esecutivo decidere una.

Per tornare a ballare in discoteca sarà però necessario essere in possesso del green pass, che certifica o l’avvenuta vaccinazione, o la guarigione entro i sei mesi precedenti dal virus oppure l’esito negativo di un tampone fatto nelle 48 ore precedenti.

Inoltre, le discoteche dovranno mantenere i contatti con i clienti per 14 giorni, in modo da agevolare le operazioni di tracciamento qualora ce ne fosse la necessità.

