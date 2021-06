Via libera del Pnrr, oggi la Von Der Leyen a Roma

Coronavirus - La presidente della Commissione Ue consegnerà al premier Mario Draghi le pagelle di Bruxelles - Entro luglio arriveranno 25 miliardi di euro

Mario Draghi e Ursula Von Der Leyen

Roma – Ursula Von Der Leyen in visita a Roma. La presidente della Commissione Ue è attesa nella capitale alle 16.30.

In occasione della visita, la Von Der Leyen consegnerà al premier Mario Draghi le pagelle di Bruxelles sul Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, che è stato ieri approvato a pieni voti. La promozione ricevuta dal governo assicura all’Italia 25 miliardi di euro entro luglio, ossia la prima tranche dei 191,5 miliardi di euro che affluiranno fino al 2026.

Il via libera al Piano italiano, che è stato valutato da Bruxelles con tutte A e soltanto una B, alla voce “Costi”, sarà suggellato sul palcoscenico di Cinecittà, la cittadella cinematografica di Roma. Accompagnato dall’ad di Cinecittà, Nicola Maccanico, il premier scorterà la presidente della commissione europea Ursula Von DDer Leyen in un tour per teatri e set, partendo proprio dal mitico Studio 5 che fu di Fellini.

22 giugno, 2021