Bruxelles - Domani Ursula von der Leyen sarà in Italia

Bruxelles – Via libera della Commissione europea al Pnrr, in arrivo i primi 25 miliardi di euro.

La Commissione europea, stando alle prime indiscrezioni dell’Ansa, ha valutato positivamente il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall’Italia alle autorità europee. L’approvazione definitiva è attesa entro domani.

Quasi tutte “A”, il massimo dei voti, per il Pnrr. Una sola “B”, per il costo per la realizzazione del progetto. Grazie alla valutazione positiva, saranno sbloccati circa 25 miliardi di euro, circa il 13% dei fondi del Recovery, per il pre finanziamento del progetto. Arriveranno tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

Mario Draghi

“Il piano – si legge in una nota – contribuisce ad affrontare in modo soddisfacente le raccomandazioni specifiche europee. È ben allineato al Green Deal europeo”.

“La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sarà in Italia martedì 22 giugno”, ha confermato poco fa Dana Spinant, portavoce della Commissione europea.

21 giugno, 2021