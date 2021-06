“Vigili del fuoco del Lazio, solo 9 autoscale nel territorio e mancano gli automezzi speciali”

Viterbo - Lo comunica Usb Vigili del Fuoco

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Siamo ancora una volta a denunciare la precaria situazione del soccorso dei Vvf del Lazio, in particolare lamentiamo la mancanza di indispensabili automezzi speciali quali le autogrù, in questi giorni assenti in tutte le province della regione, le autoscale presenti sono solo 9 in tutto il territorio, mezzi movimento terra quali terna Viterbo.

Per chi non conosce le dinamiche del nostro lavoro, questi mezzi sono fondamentali per lavori in altezza, per movimentare carichi pesanti per liberare strade dopo crolli e frane.

La mancanza di tali mezzi comporta maggiori rischi per gli operatori costretti ad aspettare anche un’ora e più, per l’arrivo di tali mezzi da altre regioni; tutto ciò comporta ritardi nel soccorso e maggiori pericoli in quanto gli operatori devono inventarsi manovre alternative per portare a termine il soccorso in tempi congrui al salvataggio di vite umane.

Usb Vigili del Fuoco

19 giugno, 2021