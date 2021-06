“Vigili urbani, pochi turni? Ma in centro si vedono eccome…”

Lettere - Viterbo - Scrive Franco Mercuri in risposta all'assessore Ubertini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Per rispondere all’articolo che riporta le difficoltà di coprire i turni dei vigili: nonostante le ultime assunzioni mi sembra strano, nel quartiere dove abito (zona Pietrare), così come evidenzia anche Scardozzi a Bagnaia, non si vedono mai.

Ma quando andiamo in centro si vedono eccome, e non pochi, a piedi e in auto.

Chiedo all’assessore Ubertini, come mai?

Franco Mercuri

– Ubertini: “Polizia locale, ancora pochi agenti: difficile coprire tutti turni del fine settimana”

15 giugno, 2021