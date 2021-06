Vignanello, 56enne esce di casa e scompare nel nulla

Cronaca - In corso da ieri sera le ricerche della donna - Sul posto i vigili del fuoco di Viterbo e Civita Castellana

Vigili del fuoco

Vignanello – Esce di casa e scompare nel nulla, ricerche in corso a Vignanello per rintracciare una 56enne di cui da ieri sera non si hanno notizie.

A lanciare l’allarme dell’allontanamento della donna, sono state i suoi famigliari. Sul posto i vigili del fuoco di Civita Castellana e di Viterbo, che da ore stanno battendo a tappeto tutta la zona. In rinforzo arriveranno questa mattina da Roma i caschi gialli dell’unità cinofila.

La donna, 56 anni, è originaria di Milano, ma da anni è residente a Vignanello.

5 giugno, 2021