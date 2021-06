Per la stagione estiva, torna “il villaggio dei ragazzi”

Capranica - Dal 5 al 30 luglio si svolgeranno i campi estivi comunali nelle zone più divertenti e sportive del paese

Condividi la notizia:











Capranica – (f.f.) – “Il villaggio dei ragazzi”. Torna l’iniziativa del comune per la stagione estiva. Si parte dal mese di luglio.

Capranica

Partono i campi estivi dedicati ai bambini e ai ragazzi del paese. Dai 3 ai 14 anni. Le attività previste si svolgeranno in diverse zone del territorio.

L’inizio dei centri diurni è dal 5 al 30 luglio, dal lunedì al venerdì. L’orario varia a seconda della fascia d’età. Per non creare assembramenti e mantenere in vigore le norme anti contagio da Covid-19, sono previste entrate e uscite scaglionate.

I costi settimanali variano dalla scelta di frequentazione, mezza o intera giornata. Possono iscriversi anche i bambini e i ragazzi non residenti che frequentano la scuola o sono iscritti alle associazioni di Capranica. La quota di partecipazione ha un costo diverso.

Per la fascia 3-4 anni, l’orario è dalle ore 9:00 alle ore 16.30. Le attività di ludico-motorie, educazione outdoor, laboratori esperienziali, orto didattico, laboratori di arte, musica, yoga, psicomotricità, teatro e role-playing saranno presso la scuola d’infanzia di Capranica e il parco comunale G.Nicolini.

Per la fascia 5-6 anni, le attività si svolgeranno in parte nella scuola d’infanzia, in parte nelle zone dei centri sportivi del paese. Verranno suddivisi in piccoli gruppi e a rotazione raggiungeranno la sede prediposta per lo svolgimento delle attività di ginnastica artistica e ritmica, basket o piscina.

Per la fascia 7-14 anni, oltre a svolgere attività sportive, c’è la possibilità di partecipare alle lezioni di equitazione, nelle prime ore del pomeriggio presso l’associazione ippica “Sant’Elia”.

Durante la settimana sarà programmata la giornata dell’arte e dello sport. Verrà organizzato anche un evento outdoor, dedicato in maniera specifica ai temi ambientali e all’ecologia.

L’amministrazione comunale dà la possibilità di usufruire del servizio mensa a un costo aggiuntivo, nei locali della scuola elementare. I bambini, accompagnati da un tutore, si sposteranno a piedi. Nel pomeriggio, sono previste attività di gioco ed ecologia al parco e urban trekking per rientrare alla scuola materna.

A tutti gli iscritti saranno forniti dei gadget.

Per maggiori informazioni, le famiglie potranno contattare il comune attraverso l’indirizzo email. È possibile completare l’iscrizione inviando l’autocertificazione firmata dal genitore, la dichiarazione per le immagini, il certificato medico valido per l’anno in corso, il bonifico del pagamento alla seguente email campiestivi@comune.capranica.it.

I pagamenti vanno effettuati mediante PagoPa al link indicato, selezionando nel menù di sinistra “campi estivi”.

Condividi la notizia:











23 giugno, 2021