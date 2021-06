Il Da Vinci si aggiudica il premio “Junior Sustainability Award”

Istruzione - Il progetto premiato è Fabulinus: un sistema, composto da un pannello "intelligente" e da un laser portatile

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’istituto viterbese protagonista del Biz Factory, la finale nazionale del programma didattico di educazione imprenditoriale.

Durante l’anno scolastico, quasi 14mila studenti degli istituti superiori italiani, hanno lavorato per ideare, progettare e realizzare una vera e propria start up, affiancati da un docente e da un Dream coach, nel nostro caso l’ingegnere Germani, professionista e manager volontario che ha portato in aula l’esperienza concreta della realtà aziendale.

Ciascun team di studenti, composto da Ceo, direttore finanziario, business development, responsabile marketing, ha sviluppato tutti gli aspetti della creazione di una nuova impresa: business plan, valutazione economico-finanziaria, piano di marketing, materiali di comunicazione.

A Biz Factory – Bridging the Gap, i team finalisti hanno esposto le proprie startup ciascuno con un proprio stand, come in una vera fiera, e hanno sostenuto un elevator pitch per convincere del valore del proprio progetto sia in italiano che in lingua inglese.

Molto alto il livello dei progetti presentati, sia in termini di creatività sia per l’applicazione delle competenze economiche e imprenditoriali apprese nel corso dell’anno.

La giuria della finale BIZ Factory, presieduta da Stefano Mainetti, Executive Advisor PoliHub – Innovation District & Startup, lo Startup District & Incubator del Politecnico di Milano, ha decretato sia il vincitore della manifestazione che rappresenterà l’Italia in Francia ma ha anche decretato per le varie categorie i vincitori.

Come istituto abbiamo vinto un premio! Emanuele Bellingeri, Managing Director, Head of Asset Management Italy, Credit Suisse e Andrea Zitti, Manager di Kon, hanno consegnato il “Junior Sustainability Award” di Credit Suisse e Kon a Fabulinus, della classe 3B informatica dell’istituto Leonardo da Vinci di Viterbo.

Le motivazioni al premio sono “per aver pensato e realizzato un progetto basato sull’inclusione sociale e per una fascia specifica di utenti. Fabulinus nasce, infatti, dall’idea di creare un dispositivo utile e funzionale per coloro che hanno problemi di comunicazione”.

Alla fase finale nazionale hanno partecipato due progetti-prodotti dell’Istituto Leonardo da Vinci entrambi innovativi. Il prodotto Fabulinus, progetto/prodotto premiato, consiste in un sistema, composto da un pannello “intelligente” e da un laser portatile. Puntando la luce nelle zone predisposte del pannello, appaiono su di uno schermo le parole selezionate ed è possibile udirle con un apposito sistema audio.

Il prodotto “Autodome panel” è pannello frangisole che filtra i raggi solari esaltando l’enorme beneficio indotto dalla fonte di luce e di calore per eccellenza: il sole. Tali pannelli, disponibili in diverse dimensioni, sono in grado di illuminare ambienti anche di grandi dimensioni, con luce pulita e diffusa, indotta dal pieno sfruttamento della fonte solare, filtrata dagli effetti negativi dei raggi Uv.

Entrambi i progetti sono il risultato del lavoro progettuale-organizzativo di una scuola tecnica dove il risultato di un pensiero deve necessariamente arrivare ad un prodotto funzionante e funzionale all’idea progettuale. Per questo principio ancora di più è importante il premio che ci è stato assegnato, già due anni fa siamo stati vincitori dello stesso premio quindi un meritatissimo plauso ai ragazzi.

Ora i ragazzi dopo il meritato riposo affronteranno altri traguardi, hanno intenzione di implementare i progetti con soluzioni aggiuntive che per il poco tempo a disposizione hanno solo impostato e non realizzato.

Come docenti, che abbiamo seguito i ragazzi in questo percorso, non possiamo che compiacerci di averli visti crescere in competenze che difficilmente vengono concretizzate nella scuola, avere una idea e realizzarla mettendo in gioco i loro interessi e le loro conoscenze. Mirare tutti verso un obiettivo: far crescere il gruppo! Al prossimo anno!

16 giugno, 2021